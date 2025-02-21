中娛星動：疑與吳奇隆切割財產 劉詩詩轉讓股權 鋪路離婚？

內地花旦劉詩詩一直盛傳今年會與吳奇隆官宣離婚，她被發現把所持的5%公司股權轉讓給吳奇隆，惹來切割財產的揣測，網民猜測他們大有機會步陳妍希及陳曉的後塵，成為圈中下一對離婚夫妻。

台灣女星陳妍希與內地男星陳曉傳離婚足足一年有多，至本月18日正式官宣離婚。同樣屢傳婚變的吳奇隆和劉詩詩，盛傳會於今年上半年官宣離婚，曾逼得他們發聲闢謠，但近日有網民發現劉詩詩已把所持的5%公司股權轉讓吳奇隆，令外界再起揣測，擔心他們會步「雙陳」後塵。

江蘇西子投資有限公司近日發生工商變更，原股東劉詩詩（本名劉詩施）將所持的5%股權轉讓吳奇隆。該公司成立於2014年3月，註冊資本4,200萬元人民幣（約4,486.83萬港元），營運範圍為專案投資、投資管理。目前吳奇隆名下的九江隆之心影視文化工作室（有限合夥）、江蘇稻草熊文化傳媒有限公司都已注銷。

新劇輸口碑 「劉詩詩轉讓公司股權給吳奇隆」這個話題瞬間登上熱搜，網民猜測他們似是做離婚財產切割的步驟，估計他們不久後會宣布壞消息，有人直言：「另一對每年傳離婚的已經官宣了，感覺這一對也不遠了！」亦有人猜測劉詩詩主演的新劇《掌心》正在熱播，單純是以此宣傳作品，眾說紛紜。

《掌心》目前正熱播，不過討論度不似預期，劉詩詩被批評總是「1號表情」，與竇驍亦欠缺CP感。有人更指竇驍在劇中看起來氣色欠佳，留言嘲諷：「拜託給他擦點口紅吧！」