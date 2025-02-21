娛圈單打：逃避兵役逃出禍 呢鋪點拆都唔妥

唔止南韓藝人要服兵役，台灣明星都係一樣，事業被迫中斷事小，入到軍隊頂唔順階級文化事大。聽聞貴為K-Pop天王嘅G-Dragon，服役期間一樣遇過另類霸凌，例如要佢即場打電話畀某軍官嘅心儀藝人，否則冇好日子過，於是唔少圈內大佬如劉在石都接過GD電話。

好啦，講番台灣。當地藝人王大陸最近出事了，為逃避兵役，涉嫌幫襯不法集團偽造病歷，使咗差唔多100萬元新台幣（下同），以為可以過到骨，點知遭有關方面調查，一查之下發現大陸哥你根本冇病，結果涉犯《妨害兵役治罪條例》、《刑法》偽造文書罪被捕，准以15萬元現金保釋候查。

台灣群情洶湧，紛紛鬧爆王大陸，尤其對比許光漢低調入伍，人家都冇阿支阿左，王大陸卻以非法手段逃避，實在要不得；仲話橫豎個名叫大陸，索性攞埋大陸身份證滾出台灣喎。之不過，亦有心水清嘅網民話，唔少高官權貴嘅子弟同樣冇服兵役，例如國民黨籍前副總統連戰兩個仔連勝文、連勝武，皆因身體因素免役。而現總統賴清德兩位公子，長期身在美國，亦被質疑從來沒有服役。所以啫，天下烏鴉一樣黑咋。

再講，台灣軍隊霸凌問題嚴重，僅去年1月到4月，就有16名職業軍人企圖自殺，當中13人死亡，官方原因係遇到工作壓力或個人困境，但壓力從何而來，諱莫如深。又如2013年「洪仲丘事件」，洪小兵因為帶電話入營被罰，阿Sir要佢喺高溫密閉空間操練，最終中暑死亡。你話啦，台軍咁鬼澩嫪，身嬌肉貴嘅明星唔驚就假！