周興哲目標啟德開騷 張敬軒未有耐結婚 放假豪派6位數

現年44歲的張敬軒早前被批有機會「脫單」，對此他大耍太極，笑指經理人叫他事業為重，更自嘲會繼續「厚顏無恥」收利是！不過，有入亦有出，他自爆今年派了6位數利是，絕不手軟！

歌手張敬軒與台灣「情歌小天王」周興哲昨日出席時尚活動，兩人惺惺相惜，軒仔讚對方是男神，周興哲則讚他靚仔，希望有合作機會。軒仔完成澳門演唱會後放假兩星期，返回廣州為父母搬行李來港，在港則主要休息及吃喝，因而增磅4、5kg。他表示新年期間有不少進帳，自嘲：「40幾歲仲厚顏無恥去收利是！」談及被批有機會「脫單」，他笑說：「入行經理人就叫我事業為重，一日唔結婚，一日都收利是。（只係拍拖唔結婚？）唔好咁長遠，我單身都派利是，今年派咗6位數。」

他透露早前帶父母買衫，感覺唏噓，因很久沒跟父母Shopping，又指媽咪飛甩爸爸去日本滑雪，而新工人姐姐日日推着爸爸的「烈火戰車」輪椅周圍去，如新任女友。而他近日已重投工作模式，為新網上音樂節目作準備。

避談王大陸 至於周興哲與太太本育有一女，過年前再添一子，湊成「好」字，他讚兒子十分可愛，暫時兩個剛剛好，未有考慮再生。大女出世時，他借歌曲《不喜歡沒有你的地方》抒發父女情，也想為幼子寫歌，問可會考慮寫兒歌？他笑說：「可以試吓！」又透露今年計劃在港開騷，有意選址啟德主場館，但知道很難訂場，會努力爭取。另外，提到王大陸涉造假逃兵役一事，他表示與對方不熟，拒絕回應。