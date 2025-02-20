男拍檔爆料 嘲諷「手多多」 奇雲史柏西被翻舊帳 拍片反擊：你要長大

奧斯卡金像影帝奇雲史柏西（Kevin Spacey）自2017年因連串性侵男性指控而被荷里活業界封殺，事業一鋪清，更於去年自爆破產。曾與他合拍90年代電影《幕後嫌疑犯》（L.A. Confidential）的57歲英國男星佳皮雅斯（Guy Pearce），近日接受網台節目訪問時自爆當年成為奇雲的「目標」。

早於2018年，佳曾在一訪問中形容舊拍檔奇雲是「手多多的男人」，並似乎意有所指：「好彩我當時已經29歲，而唔係14歲！」在此之前，便有一名男星Anthony Rapp自爆於14歲時被奇雲性騷擾。

而近日，佳於訪問中提到#MeToo風潮時，再次談及舊拍檔。他表示當時有些害怕奇雲，因為對方是一個「幾進取的男人」，他說：「佢（奇雲）非常有魅力，而且喺佢所做嘅工作上亦非常出色——令人印象深刻。我當時仲年輕，好容易受影響，毫無疑問，我係佢嘅『目標』。」佳還表示當時有向陪伴他在洛杉磯拍戲的女友，即現任太太Kate談及此事：「只有Simon Baker（另一演員）喺片場嘅日子我先感到安全，因為佢（奇雲）會將專注力放喺Simon身上，因為佢靚過我10倍！」

暗示「自己送上門」 佳指控當年成為奇雲的「獵物」後，奇雲前日即拍片放上社交網作回應：「我哋好多年前共事過。如果我做咗啲令你不滿嘅事，你可以搵我。我哋可以去傾吓，但你卻決定同傳媒講，當然，佢哋依家會搵我，因為佢哋想知道我對你所講嘅嘢有何回應。你真係想知道我回應係乜嘢嗎？長大啦！」之後奇雲還暗示佳曾「自己送上門」，透露對方在拍完《幕》片一年後，專程飛抵自己拍攝另一電影的片場作陪伴，卻沒有向傳媒提及此事。奇雲更提議佳可以在任何時間、地方或在社交網討論兩人之間的事，最後又叮囑佳：「你需要長大。你並唔係受害者。」