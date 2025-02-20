暢所欲玄：2025年風水玄學增財運指南

2025年為農曆乙巳蛇年，五行屬「木火相生」，生生不息之火，天干乙木剋五行土，象徵財富易得，可結合風水布局與命格五行，激活財運能量，帶來意想不到效果。

1.流年財位布局：正財位（西南方）：保持整潔明亮，擺放聚寶盆，避免堆放雜物，更可以擺放一個招財貓。偏財位（正南方）：可放置發財樹、招財風車擺件，催動偏財運，避免放水種植物，會導致水剋火，水洩弱金（六白金星），維持金氣流通。 貴人位（中宮）：房屋中央宜放紅色鮮花或紫水晶燈飾，吸引貴人，間接帶動財源。

2.五行與家居調整：大門內玄關位擺放金色水晶樹，玄關位保持整齊，鞋放入鞋櫃。客廳梳化靠實牆，象徵有貴人靠山。廚房爐灶保持清潔，爐頭面不可以堆放雜物，阻塞財運暢通，冰箱不可以有過期食物，穩固家居風水財庫能量。

3.開運日納財納吉：擇吉日「納財」，但要避開自己生肖相沖日，當天錢包放8張$100招財，以海鹽開水淨化居家東南位氣場，並且行善布施積累福報。以下為2至3月納財日：2月14日（沖肖猴）、2月24日（沖肖馬）、3月8日（沖肖馬）、3月10日（沖肖猴）、3月13日（沖肖豬）、3月25日（沖肖豬）、3月27日（沖肖牛）

先知命局振鴻師傅 @上善功德堂