蔡嘉欣全臉打足6種針

藝人蔡嘉欣近日拍片分享10年醫美史，坦承面部多次打針。她直言加入無綫後見到美女如雲，不想被比下去，決心去做醫美，更列出至少打過6種針。蔡嘉欣表示25歲起膠原極速流失，面部憔悴、凹陷，經常被問是否工作太累，現時打針後五官雖分別不大，但感覺面部線條更加流暢。