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郭子豪影婚照 當眾「吸煙」
藝人郭子豪去年向前港姐鄧卓殷求婚成功，近日二人前往泰國影婚照。鄧卓殷在社交網分享花絮片段，身穿黑色禮服的郭子豪竟在拍攝期間吸食「電子煙」，引起熱議！原來二人計劃拍攝有趣的結婚影片，鄧卓殷先拿出一支有助呼吸的「爽鼻通」，塞到男方鼻孔，隨後郭子豪便從口中噴出煙霧，以製造搞笑效果。
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