與陳曉分身家 陳妍希1億落袋？

台灣女星陳妍希和陳曉前日共同發聲明宣布離婚，外界猜測二人的離婚僵局擾攘逾1年，或與財產分配有關。有指「雙陳」離婚，應平均分配8年間的收入，不過陳曉在內地片酬不低，接拍《那年花開月正圓》時已達3,000萬人民幣（約3,240萬港元）酬勞。他婚後更是劇組常駐，拍攝了《夢華錄》、《雲襄傳》、《冰雨火》等逾10部陸劇，合共693集，單是電視劇的收入便高達2.77億人民幣（約3億港元），加上代言等其他收入，保守估計陳曉的積蓄至少有2億人民幣（約2.1億港元），如果平均分配，陳妍希至少會有1億人民幣（約1.08億港元）到手。

靜雞雞修改離婚聲明 另外，在「雙陳」官宣離婚當日，二人於下午一時在內地社交網以簡體字發文：「感恩遇見，今後各自安好，未來同為孩子的父母，共同陪伴孩子成長。」女方於同一時間也在另一社交平台發表同樣的離婚聲明，不過卻因簡體字遭部分台灣網民寸：「這裏應該不需要用簡體字吧！」

而當晚9時34分，陳妍希悄悄更改社交網聲明，除了將簡體字改為繁體字，亦刪減了多餘的空格，有網民送上祝福：「你值得更好的，加油」、「回來吧。台灣的大門永遠為你敞開」。