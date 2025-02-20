中娛星動：累積播放量破40億 楊紫古裝劇喪吸金 續集改名「催生」

「90後收視女王」楊紫擔演的《國色芳華》上線至今，累積播放量早已超過40億，熱度登頂，由於多個品牌重金利誘下，第二季成功「催生」，比原定播放期早了逾一年推出。

現年32歲的內地花旦楊紫，近年憑演技及人氣擊倒長踞「收視女王」寶座多年的楊冪，繼古裝劇《長相思》爆紅後，再憑夥拍內地男神李現合演的另一古裝作品《國色芳華》，令事業達致頂峰，被譽為新一代「劇后」。

雖然《國》劇早已大結局，但話題度仍然高企，在內地影視平台創下熱搜榜第一位達473次佳績，連帶出版方、投資平台的股票均告狂飆，促進地方經濟發展。據知內地現有8間廠商有意蹭劇集熱度，正傾談合作推出相關周邊商品，包括護膚禮盒及服飾等謀商機，亦因有利可圖，《國》劇第二季原本定於明年尾推出，但有傳劇組急急變陣，推前於今年暑期面世，望提高合作利潤。

孖李現再放閃 不過因內地廣電局設續集需要相隔一年才可播出的規定，為了續集順利「早產」，由原班人馬演出的第二季現改名為《錦繡芳華》。近日《錦》的劇照、預告片及路透片撒遍全網，其中令粉絲百看不厭的，是劇中的「CP天花板」楊紫及李現充滿浪漫氛圍的花絮照，二人戴上面具把臂同遊夜市及互相餵食。更有劇透指楊紫將懷孕，李現則會在假死後踏血「復活」，令劇迷相當期待續集盡快推出。

另外，楊紫昨日於社交網分享到西班牙拍攝廣告的花絮相，分別穿上牛仔套裝、黑色透視短裙及粉紅色毛衣，時尚又青春。而鏡頭外，見她興奮四出觀光，甚享受寓工作於旅遊的時光。