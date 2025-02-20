姜濤「能見度低」 Stanley皺晒眉 MIRROR新團歌撥「火」 掀鏡粉罵戰

男團MIRROR多次被批失去團魂，昨日推出熱血又感動的新團歌，望挽回團火，12子落力催谷晒MV造型相造勢，不過鏡粉始終各有所好，網上再掀罵戰，大呼回不去了。

MIRROR最新團歌《手印》昨日在各大音樂平台正式上架，12子除了為平台拍攝谷勢外，更分別於社交平台Po出MV中的造型照片，他們化身美式足球員，球衣號碼更是他們參加《全民造星》時的參賽號碼，當中姜濤戴上頭盔後，前陰長到鼻樑位置，網民留言笑指：「能見度好低」、「眼神堅定有火，好型呀」、「只係對眼已經夠吸引。」而姜濤留言這首歌是目前為止最喜歡的一首團歌，粉絲萬分期待。

而副隊長江𤒹生（AK）造型亦相當有型，他不禁留言稱讚自己：「木村，木村拓哉嗰個木村。」不過說到最搞笑都是邱士縉（Stanley），相中的他皺着眉，視線向上望，向來搞鬼的呂爵安（Edan）抵死留言：「好苦惱？」Stanley竟回覆：「我好想去廁所。」笑爆網民。

不過，12子出團歌難免令鏡粉又有爭執，由唱功到哪位成員唱第一句都逐一批判，亦有人批評：「MakerVille喺呢個時候出熱血團歌，不如問吓自己有幾多次係自毀團魂，好多鏡粉都話回不去了。」當有人正面留言：「我一直都相信你哋集合起嚟嘅力量，一定會有前所未有嘅強人。」Edan即時以「心心」Emoji回應，深表感激。

Lokman咖啡店執笠 此外，MIRROR不少成員經營「副業」，投資食肆又搞網上時裝生意，可惜大多失敗。隊長楊樂文（Lokman）與友人合資7位數字於中環開設主題咖啡店，去年底曾因牌照問題停業，不過「捲土重來」後近日再宣布因租約期滿即將結業，為答謝粉絲支持，將特價發售咖啡豆及贈送紀念品與大家歡度「最後時光」。