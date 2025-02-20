輕鬆飛日本滑雪 梁朝偉獲睇好 再爭康城影帝

國際影壇盛事《第78屆康城電影節》將於5月舉行，梁朝偉有份擔正非華語電影新作《Silent Friend》其中一個單元，有網站睇好他今年可入圍爭康城影帝，再嘗揚威國際滋味。不過，他似乎對爭獎毫不緊張，飛到日本滑雪，獲教練大讚滑得好！

康城電影節將於5月13日至24日舉行，雖然入圍名單於4月才公布，但有美國電影網站已率先預測有那些電影有望入圍，更睇好梁朝偉與匈牙利女導演Ildiko Enyedi合作的非華語電影新作《Silent Friend》（暫譯：《沉默朋友》）入圍。

網站認為此片有機會角逐，不過亦有可能未能趕及於《康城》播放。此片背景設定在中世紀德國馬爾堡（Marburg）一個植物園，以3段橫跨超過100年、與同一棵老樹有關的故事串連，偉仔在第3個故事中擔正，他飾演一名來自香港的著名腦神經科學家。若然影片入圍「主競賽單元」，他將有機會再爭「康城影帝」。2000年，他就曾憑王家衛的電影《花樣年華》捧走康城影帝寶座。

此外，網站亦睇好荷里活影壇巨星湯告魯斯（Tom Cruise）今年暑期力作《職業特工隊：最終清算》（Mission: Impossible - The Final Reckoning）入圍，於電影節期間舉行全球首映，3年前他的《壯志凌雲：獨行俠》（Top Gun:Maverick）亦於《康城》舉行全球首映。另外，畢彼特（Brad Pitt）的新作《F1》與DC超級英雄電影《超人》（Superman）亦被睇好有機會於今屆《康城》上「亮相」。

上場不再社恐 不過，偉仔對獎項抱輕鬆態度，近日飛到日本的二世古滑雪，之前已有男網友在日本機場巧遇他並合照，偉仔的經典腼腆社交樣再現。然而去到滑雪場，偉仔自信即時回來，不再社恐。有滑雪教練上載與他的合照，只見偉仔穿上滑雪裝，十分有型，微微一笑信心十足。滑雪教練留言：「終於輪到我和梁朝偉合照啦！滑單板，換刃還不錯，滑得很好，忘了拍視頻啦！」大讚偉仔有天分。