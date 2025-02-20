眾星雲集春茗聯歡 佘詩曼自爆愛「罰抄」 楊茜堯當眾耍花槍

無綫旗下的「77工作室」昨晚於尖沙咀舉行春茗聯歡，一眾小生花旦包括佘詩曼（阿佘）、楊茜堯、陳展鵬、陳山聰、高海寧及王敏奕等亮相，場面熱鬧。阿佘透露最近背默對白搞到手指起繭，稍後將飛歐洲亮相米蘭時裝周，茜堯則表示樂意與老公羅子溢合作，但拒絕演夫妻。

兩大視后佘詩曼與楊茜堯獲安排合照，現場鎂光燈閃個不停！阿佘受訪時透露已陸續收到《新聞女王2》劇本：「暫時知道應該26集，我手頭上嘅劇本未齊㗎，要逐集追佢哋畀我，每次追佢哋就話『畀多幾集你嘞！』咁我想快啲收齊劇本做功課嘛！」她又指很期待與黃宗澤正式鬥戲。

阿佘又自爆愛「罰抄」，由《正義女神Themis》開始習慣背默對白：「啲專業用詞唔錯得，我咪背默囉。有日我去修甲，美甲師問我做乜搞到手指起繭，我先發現應該係背默時太用力、寫得太多字。《新聞女王2》我都會繼續係咁㗎，依家勤力過讀書時代！」她又透露下月初將出發前往米蘭參與時裝周，問到可會趁機置裝，她坦言：「以前會，仲要唔知有冇用就買，依家會精選咁去買嘞，唔可以再揮霍。」

陳山聰感謝林保怡 茜堯受訪時解釋老公羅子溢原本會一同出席，但因仍在深圳拍劇故未能趕到現場。談到未來工作動向，茜堯坦言手上有兩個劇本正考慮中，又指不排斥與老公合作，但不想演夫妻，笑謂：「想演敵人添，依家唔識喺鏡頭前談情。」

另外，陳山聰提到當年被前輩林保怡「揼走劇本」，教他不要死記對白，自言很感激對方：「就係有咁嘅前輩，我先有進步，以前拍劇經驗好淺，對住佢又好驚。好彩有佢嘅提點，我先識得融會貫通，我依家喺片場都好少攞住劇本。」而監製鍾澍佳透露稍後會先專注拍攝《新聞女王2》，而電影版則會押後開拍，又自爆正落力邀請楊茜堯再合作：「佢話唔抗拒同老公合作，但又唔想演夫妻，我話唔得喎，咁即係耍花槍？」