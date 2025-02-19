捲霸凌風波後蒲頭 賴恩夫婦被抽水 前妻史嘉娜避同框

「死侍」賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）妻子Blake Lively去年與新作《痛愛完成式》（It Ends With Us）的男主角兼導演Justin Baldoni鬧不和，Blake與老公自此被網民批評「職場霸凌」。賴恩夫婦在連串風波後一直沒有一同公開露面，至本月16日終結伴亮相節目，卻慘被抽水，認真尷尬！

賴恩夫婦剛於周日盛裝出席美國長壽綜藝節目《周末直播》（SNL）開播50周年的特別節目《SNL50》，期間與眾星坐在觀眾席的賴恩，突然被《SNL》成員Amy Poehler「擺上枱」問近況，他即站起來反問：「好好呀，你點解咁問？你聽咗啲咩？」在旁的Blake面露微笑。片段曝光後，網民留言批評《SNL》是在淡化事件：「令人作嘔，原來佢哋都支持欺凌！」而賴恩的前妻「黑寡婦」史嘉娜祖漢遜（Scarlett Johansson）亦是座上客，有指她原本與老公坐正賴恩夫婦後兩排，但估計為避免同框而在賴恩「出鏡」時調位。

Kim被打Pat 愛瑪搶鏡 除了賴恩與前妻同場外，美國真人騷女王Kim Kardashian亦與諧星前度Pete Davidson同場出現，二人早年因《SNL》撻着，2021年她擔任該節目的客席主持並結識到Pete，繼而發展長達9個月的「姊弟戀」。Pete與Kim於慶典前一晚，亦有出席男星基斯洛克（Chris Rock）的生日派對，據知2人在派對上有交談。此外，Kim與史嘉娜於《SNL50》合演趣劇，擁有招牌巨躉的Kim在趣劇中被女星Kristen Wii的道具小手打屁股。

另一對因《SNL》結緣的，還有曾任節目主持的金像影后愛瑪史東（Emma Stone）與節目監製兼編劇老公，兩公婆拍拖出席慶典，愛瑪以搞笑「爆谷裝」造型行紅地氈，她穿的紅褲口袋裝滿爆谷，她邊行邊食，成功搶鏡！