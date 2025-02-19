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譚俊彥同囝囝爭玩具
「暖男視帝」譚俊彥（Shaun）日前偕兒子Rex化身大小工程師出席積木品牌活動。Shaun表示兩父子均是積木迷：「個仔知道可以參與巨型拼砌，比收到任何生日禮物更開心。（日後會否父子檔出席活動？）咁就要視乎個仔意願，依家梗係以學業為重。」又指曾和仔女搶砌積木，結果爭輸了，他只可砌最欠趣味性的相框部分。
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