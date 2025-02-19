娛樂

朱茵率3代「黃蓉」爭艷

李一桐（左起）、朱茵和林依晨同框，令劇迷大呼驚喜。 李一桐（左起）、朱茵和林依晨同框，令劇迷大呼驚喜。
李一桐（左起）、朱茵和林依晨同框，令劇迷大呼驚喜。
曾在武俠劇《射鵰英雄傳》飾演「黃蓉」一角的3位女星朱茵、林依晨及李一桐，近日驚喜同框為雜誌進行拍攝。李一桐在社交網分享合照，寫道：「江湖依舊」，掀起集體回憶。雖然她們有年齡差異，但聚在一起各顯美態，絲毫沒有違和感，朱茵更獲讚保養得宜。有網民留言表示若加上周迅，集齊4代「黃蓉」就最完美。
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