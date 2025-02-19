膺全球最賣座動畫電影 《哪吒2》香港首映 蔡思貝雙髻Look造勢

內地動畫電影《哪吒之魔童鬧海》揚威全球，昨晚以123.2億元人民幣成為全球動畫電影票房之首，更躋身全球影史票房榜第8位。該片將於本月22日在香港上映，昨晚舉行首映禮，蔡思貝以「哪吒髻」造型亮相，連周星馳亦在社交網「變身」打Call。

由導演餃子執導的內地奇幻喜劇動畫《哪吒之魔童鬧海》（《哪吒2》）上映後票房威盡全球，目前票房已錄得逾123.2億元人民幣（約132.06億港元），壓倒《玩轉腦朋友2》創下的123.19億元人民幣（約132.05億）票房成績，榮登全球動畫電影票房之冠，暫列全球影史票房榜第8位。

此片成功進軍海外市場，昨晚更在港舉行首映禮，現場除了有多間電影發行老闆楊受成、林建岳及黃百鳴出席支持外，藝人任達華、蔡思貝和陳庭欣等都有現身。任達華受訪時指哪吒是他的兒時回憶，而思貝專登紮了「哪吒髻」出席，誠意十足，手戴金環手鐲，身上繫有絲帶的她說：「初頭諗住要返內地睇，估唔到香港咁快上映，好厲害，呢套戲有感動場面，又有打戲、親情、搞笑情節，好難得。」

周星馳Ready撐場 連周星馳亦為電影打Call，他昨晚在社交網分享一張哪吒造型的背面照，表示這是入場基本配置，透露自己已準備好看《哪吒2》，相當有誠意。網民都好奇他的正面是如何，有人打趣留言：「轉過頭嚟會唔會係如花？」