中娛星動：《柏林電影節》爭影后 劉浩存複製章子怡 升呢「大花」

現年24歲的「謀女郎」劉浩存日前踏上《柏林電影節》紅地氈，向來樣貌及演技皆受批評的她有如脫胎換骨，離升呢「大花」之位不遠。不過，她被指舉手投足都抄足影后級師姐章子怡，有網民批評她每個動作都似經過精心策劃。

內地女星劉浩存是新一代「謀女郎」，不時獲恩師張藝謀稱讚，不過她自2020年出道以來引來不少爭議，包括出生年份及其母親開設的舞蹈機構導致女童癱瘓風波，而其演技和性格亦惹來不少負評。最受爭議的，是劉浩存一直被指扮「師姐」章子怡，不少網民認為她的表情、笑容及訪問對答都抄足對方，而日前她挾主演電影《想飛的女孩》出席《第75屆柏林電影節》，此片入圍主競賽單元，將於下月8日在內地上映。

劉浩存今次的表現被指脫胎換骨，先與拍檔文淇及導演文晏齊齊踏上紅地氈，其後又出席記者會，網民都讚她漂亮又有氣質，有人聽過她的發言後，指其語氣與章子怡相似，就連撥頭髮的神態都被拿來作對比，讚她愈來愈有「大花感」，變得成熟又有氣質。

粉絲量不及文淇 今屆柏林電影節內地有兩片爭最高殊榮獎項「金熊獎」，而劉浩存與文淇則憑《想飛的女孩》角逐影后，兩位女主角在現場相當親民，可謂有求必應，不停為粉絲簽名，文淇的粉絲更比劉浩存多。記者會上，劉浩存表示為了角色而學習重慶語，認為是一項挑戰，幸好同片的彭靜是重慶人，專誠為她錄了教學語音，所以她每天都聽着對方的聲音入睡。現年21歲的文淇早於2017年已奪得金馬女配角，她表示拍攝《想》片最大的挑戰，是要演比自己實際年齡年長5、6歲的角色。