大讚演技破格 張家輝撩鍾雪瑩談情兼合唱

提名金像獎「最佳男、女主角」的游學修及鍾雪瑩現身首映禮，更獲影帝張家輝現身支持。家輝讚鍾雪瑩演技破格，而且唱功不俗，笑她是被唱歌耽誤的演員，更叫對方寫首新版《相思風雨中》一起合唱。

金馬影后鍾雪瑩昨晚聯同游學修、吳祉昊等多位《看我今天怎麼說》演員出席慈善首映禮，影帝張家輝及電影主題曲主唱陳蕾亦有現身撐場。家輝受訪時表示早前在意大利出席影展期間，巧遇主演電影《填詞L》的鍾雪瑩及導演黃綺琳，趁機邀請他們出席自己稍後上映的新片《贖夢》首映，後來知道對方的《看》片更早上映，故特意前來支持，又恭賀鍾雪瑩奪金馬影后，大讚其演技並非「循規蹈矩」，而是很破格，他笑言記得對方是唱歌出身，唱功不俗，是「被唱歌耽誤的演員」，與自己剛好相反。

問到二人會否有機會合作，或為對方度身訂造角色？家輝坦言很久沒演民初戲，可跟對方合演情侶，又說：「我自己想度身訂造都未有，大家努力啦！有機會可以合作。」他笑言若對方願意寫歌，可寫新版《相思風雨中》一起合唱。談到香港電影金像獎早前公布提名名單，他表示任何人獲獎也值得鼓勵，笑言朋友多，不能公開支持任何獲提名的演員。

游學修否認戴「帽」 至於鍾雪瑩對於電影獲今屆金像獎多項提名感高興，問到可有信心時，她說：「有信心嗰日出席，哈哈！」她笑指因頒獎禮時間長，會多帶零食避免暈低。而游學修對於提名「最佳男主角」感光榮，搞笑指有信心得第2名。對於女友陳苡臻（Jessica）被爆跟音樂人蔡承恩拖手外遊，他表示知道二人到外地拍MV，自言與女友感情OK。