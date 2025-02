藝人蔡卓妍(阿Sa)與韋羅莎是幼稚園同學,近日她們難得在衛詩雅的婚宴上相聚,當然把握機會合影。二人還甚有心思,齊齊擺出同款姿勢,重現幼稚園時期的合照,韋羅莎將新舊合照拼在一起,分享至社交網限時動態,並寫道:「Time flies, but thankfully we are doing well, Love you」。阿Sa亦有轉發貼文,並回覆:「幼稚園老Best, Love you」。