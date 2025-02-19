傳提供虛假病歷 王大陸涉逃兵役被捕 3月臨死線入伍

台灣男星王大陸昨日因涉嫌逃兵役被捕，在新北地檢署接受偵訊，其後以15萬元新台幣（約3.56萬港元）保釋外出。台北市兵役局透露他確定於下月報到，前往成功嶺服役。

藝人王大陸憑電影《我的少女時代》走紅，早前傳出他持有某科技管理學院的學籍卻沒有上堂，疑想借學生身份逃避兵役。新北地檢署昨日偵辦妨害兵役案件，兵分多路帶回11名涉案人士協助調查，當中不僅有涉嫌收費幫忙偽造假病歷的「兵役黃牛」，還有王大陸的身影。他被移送至新北地檢署複訊，只見他身穿格仔外套、戴上Cap帽和口罩，面對鏡頭一語不發，快步走入法院。

據知，刑事局幹員昨晨前往王大陸住處，並進行了約一小時的搜查。檢察官複訊後，諭令王大陸以15萬元新台幣（約3.56萬港元）交保外出。有台灣律師指出，體檢時提供虛偽醫療證明、家庭狀況或其他資訊、故意毀傷身體或以不正當方法變更體位，藉以捏造免役、緩召等逃避兵役理由者，可能違反《妨害兵役治罪條例》，最高可處5年以下有期徒刑。王大陸被捕消息傳出後，有傳媒致電其經理人，但被立即掛斷電話。

林保怡望盡快釐清事情 台北市政府兵役局表示，按照相關規範，可以用就學等名義暫緩入伍，役男的緩徵年限為33歲。而王大陸已達年齡上限，故通知並安排他於今年3月入伍服役。有傳王大陸以造假的醫療證明向兵役局申請役男體位複檢，希望以此「免役」。對此，台北市兵役局透露未收到申請，故王大陸仍確定於3月13日前往成功嶺受訓，並服一年替代役。

王大陸上月在香港拍攝新片《無法饒恕》，作為同片拍檔的林保怡接受本報訪問時，表示並不知情：「王大陸服兵役事情，我完全不知道，謝謝你告訴我。我們在電影內合作得很愉快，拍攝工作亦十分順利，他回台灣之前我們在澳門吃了一頓晚飯。新年期間他亦有發短訊給我說新年快樂。希望他盡快釐清事情，要做的一定要去做。」