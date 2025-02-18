英國奧斯卡 艾哲倫大熱稱帝 狄美倒灶失影后 新丁Mikey截胡

有「英國奧斯卡」之稱的《第78屆英國影視藝術文化學院電影頒獎禮》（BAFTA）於香港時間昨日凌晨在倫敦舉行，吸引大批紅星出席。獲12項最多提名的《教宗選戰》（Conclave）與獲9項提名的《粗獷派建築師》（The Brutalist），各獲4獎齊齊成為大贏家；賽前被一致睇好封后的美國女星狄美摩亞（Demi Moore）大熱倒灶，令人大跌眼鏡！

先後在多個電影頒獎禮封后的狄美，今次未能憑《完美物質》（The Substance）再下一城，被首獲《BAFTA》提名的《阿諾拉》（Anora）美國新星Mikey Madison奪去影后寶座；而獲5項提名的《完》片，最終僅捧走最佳化妝與髮型一獎，令人意外。Mikey領獎時難掩興奮，自爆沒有寫定致謝詞：「我真係冇諗過會係咁，我應該聽從公關建議，寫得獎感言。」在片中飾演性工作者的她，亦有向性工作者致敬。

至於影帝由美國男星艾哲倫保迪（Adrien Brody）憑《粗》片首度奪得，他在台上說：「非常感激！我要感謝英國大眾對我同我創作努力嘅認可。」《粗》片同時獲得最佳導演、攝影與原創配樂；同奪4獎的《教》片則獲頒最佳電影、英國電影、最佳改編劇本與剪接。

素兒爆粗唔願落台 此外，獲11項提名的歌舞片《艾美利亞變奏曲》（Emilia Pérez）最終獲2獎，女主角美國女星素兒莎丹娜（Zoe Saldana）再次擊敗同片拍檔Selena Gomez當選最佳女配角，她領獎時激動爆喊兼講唔停，被催促落台時更慌張得不停爆粗，事後她在後台表示忘記向跨性別姪兒致敬。而最佳男配角由《深痛導賞團》（A Real Pain）的Kieran Culkin大熱奪得，但他在紐約照顧患病家人而缺席，由編導兼男主角謝西艾辛堡（Jesse Eisenberg）代領；《深》片還獲得最佳原著劇本。

另一方面，美國男星添麥菲查洛美（Timothée Chalamet）主演的音樂傳記片《搖滾詩人：未知的傳奇》（A Complete Unknown）雖然獲6項提名，但最終捧蛋而回，成為最大輸家，失落影帝的添麥菲繼續孖真人騷女星女友Kylie Jenner出席。