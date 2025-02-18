暢所欲玄：求籤的正確方法

不少善信會趁新一年開始到廟宇祈福問事，問事內容離不開事業、姻緣、健康、財運、人緣、家宅、出行、學業等範疇。現在介紹一下正確的求籤方法。

首先，善信要誠心向道教神仙上一或三支香，再跪地一拜三叩頭，然後一邊跪地一邊詳細講出自己姓名、性別、出生年月日時、出生地等資料，再說出求問之事。問事之後，善信就可以搖動籤筒求籤，記得一籤只能問一事或一個人物。舉例，有3位男士向你求婚但又不知選哪個，這樣的問題就要每位男士求一支籤來比較一下。又例如有別的公司找你當要職，先求一支籤問應否轉投新公司，再多求一支籤問應否留任現在公司，藉此比較哪個選擇更適合自己。

另外，跪地搖動籤筒及求籤時，最好內心默念「神仙神仙，今有弟子跪拜求籤，萬望祖師賜我預言」。當有一支籤掉下地後，就用筊杯擲地來決定這支籤是否正確答案，一次擲得聖杯就代表此籤正確，如沒得到聖杯就要把籤枝放回籤筒內，重新搖動，再求一次。每次求得的籤枝都要擲筊杯來定是否對，最後把求得正確的籤號及問題記下來，再找專業玄學師傅去解籤，最好不要找親戚家人去解籤，因關乎私隱，更不能自己去解自己的籤。

玄學家黎宜銘師傅