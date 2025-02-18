家姐搶先恥笑 林明禎獨自偷歡 Edan晒手瓜「示威」

馬來西亞女神林明禎自從跟男團MIRROR成員呂爵安（Edan）傳出緋聞，人氣明顯有下滑迹象，近月二人低調處理感情事，只在社交網大晒親情。林明禎日前分享短片及相片，透露近期非常忙碌，除了跟朋友飯敍大跳新歌舞步外，又睇煙火和抱BB等，穿吊帶裙的她看到耀眼煙火，即擺出少女甫士掩嘴大笑，相當可愛。

橫衝直撞嚇退波友 放假當然不少得吃喝玩樂，不過一向重視身形的她，亦約朋友打波做運動Keep Fit，但對象不是Edan，亦不是打羽毛球，而是挑戰近期新興的Pickleball。可能因為剛接觸這項運動，明禎打得不算叻，有點雞手鴨腳，但最好笑的，是家姐不禁留言「抽水」：「那個Pickleball打到這樣還Po。」並加上爆笑表情符號，幽妹妹一默，網民看過後笑言：「果然是親姐姐。」大讚兩姊妹都是開心一族。

未知Edan是否見「女友」打波沒預他，立即在社交網轉載自己打籃球的影片「示威」。片中見他帶波橫衝直撞再上籃，更以背心上陣大晒麒麟臂，睇得又打得，還嚇到跟他一起落場的朋友搞笑叫大家快阻止他，又指跟Edan打波像被貨車撞到一樣，認真誇張。