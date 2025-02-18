中娛星動：超越《侏羅紀世界》 《哪吒2》挾130億 成影史票房第9位

內地動畫電影《哪吒之魔童鬧海》（《哪吒2》）持續熱爆，繼續改寫影史！該片昨日累計票房衝破121.2億元人民幣（約130億港元），超越《獅子王》及《侏羅紀世界》躋身全球影史票房頭9位，更有望超越《玩轉腦朋友2》，登上全球動畫電影票房榜第一位！

《哪吒2》昨日上映第20天，截至昨晚9時，累計票房（含預售及海外票房）已突破121.2億元人民幣，超越《獅子王》及《侏羅紀世界》成為全球影史票房第9名，與全球動畫電影票房榜第一名《玩轉腦朋友2》的123.19億元人民幣（約132.13億港元）票房，僅相差約2億元人民幣（約2.15億港元），《哪吒2》有望追上，成為全球動畫電影票房榜新冠軍！

海外票房方面，《哪吒2》北美票房首日升至315萬美元（約2,450萬港元），目前海外合計收820萬美元（約6,380萬港元），超越當年《哪吒1》的海外總票房，更成為北美票房第4名。截至前日下午9時14分，內地2025年大盤票房（包含預售）突破200億元人民幣（約215億港元），刷新內地影史年度票房最快破200億的紀錄，《哪吒2》功不可沒。

觀眾捉錯別字 另外，導演首次公開《哪吒2》部分被刪減畫面，並表示：「為了劇情的節奏考慮，只能保留劇情最需要的。沒有辦法，只能忍痛割愛，留下的都是最精華的部分。」

雖然《哪吒2》票房大賣，但近日有觀眾發現片中出現多個錯別字，針對此問題，製片商回應表示此前已經有影迷來電反映類似問題，目前相關團隊正在進一步討論，後續或再發布官方回應。