星級婚宴贏話題 老公表忠：白首不相離 衛詩雅感動淚崩

藝人衛詩雅與醫美醫生周祉安，前晚在金鐘五星級酒店舉行婚宴。周祉安向太太許下承諾「白首不相離」，令衛詩雅再變喊包，要求老公「下世早啲出現」，台下賓客大呼感動。

衛詩雅（Michelle）與周祉安的婚宴邀得一眾紅星包括容祖兒、蔡卓妍、古巨基及張繼聰出席，被網民形容為「星級喜宴」，足足在網上維持了一天的熱度。英皇集團主席楊受成對Michelle寵愛有加，如同自己嫁女般開心，主動向每枱賓客敬酒並一一答謝，令Michelle動容。

一對新人於台上連番放閃，周祉安向老婆打趣說：「我係畀你嘅樂天善良，以及正能量嘅性格吸引，而唔係你嘅驚世美貌或魔鬼身材，呢樣嘢我想同你講好耐，Sorry，你誤會咗！」搞到Michelle掩嘴狂笑。其後，新郎哥一臉認真說：「你係我今生今世最珍而重之嘅人，人無忠信則無以立，我會對你絕對忠誠，願得一人心，白首不相離！」簡單幾句已令Michelle感動爆喊，她冧爆回應：「多謝你喺我最需要你嘅時候，喺我生命中出現，如果有下世嘅話，希望你早啲出現啦！」

陳嘉佳激瘦搶Fo 據悉，眾賓客當晚玩得很自制，沒有人大醉倒地。身為Michelle好友的何佩瑜深受感動，一再祝福好姊妹幸福快樂。而「師兄」方中信笑說：「估唔到Michelle咁喊得，更加估唔到佢老公咁風趣同冷靜。我都有趁機向周醫生討教啲護膚問題，依家呢個年紀真係要保養吓，哈哈！」至於「小寶」陳嘉佳以黑色連身裙亮相，明顯「瘦咗兩個碼」，加上五官標致，差點讓人認不出來。另外，一對新人給賓客的回禮相當揼本，包括名牌香薰蠟燭及護膚品，十分實用。