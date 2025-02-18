被篤中死穴 面色一沉 范冰冰「失蹤」5年 谷底睇盡人性

內地女星范冰冰多年前差點被逃稅風波打殘，幸她百忍成金，終走出谷底。近日她亮相柏林電影節，有外籍記者不客氣直篤她心中痛處，即令她面色一沉，但仍落落大方暢談在影圈消失5年之事，激罕自爆在這段日子看盡人性！

范冰冰是內地一線花旦，更打入國際，風頭一時無兩，可惜2018年捲入逃稅風波，她一度突然「失蹤」數月助查，之後更因逃稅事件被罰款10億，其人生路亦陷入低谷。為免拖累當時男友李晨，她主動提出分手，一班圈中朋友亦一夜消失，令她上了一生最寶貴一課。

難得冰冰沒有被逆境嚇退，反而積極面對，終在2023年憑電影《綠夜》再打入柏林電影節，在國際舞台上浴火重生，之後逐漸復出，重返大家的視線。近日她更以評審身份出席柏林電影節，並接受外國傳媒訪問，怎料有外國記者老實不客氣重提舊事，並問她：「記得你多年前消失了幾個月，沒有人知道你做甚麼，請問那段時期的心情如何？」冰冰頓時面色一沉，更顯得有點尷尬，大會主持即時叫記者轉問題。

要對得起自己 不過，冰冰沒有欲蓋彌彰，娓娓道出這段黑暗期：「沒事，這段時期我在家裏，特別謝謝全世界朋友的關心！我非常好的在家裏，然後也處理一些有關的事情。其實每個人的人生都會有高有低，然後到了一個低谷，在慢慢的往上走的時候，其實是非常艱難和辛苦的，但是在這當中，其實學到了很多新的東西，然後看到了很多不一樣的世界，看到了不一樣的人性，對我來說是一個非常好的經歷，所以感謝你的提問，然後我一切都很好，謝謝！」

她續說：「最大的挑戰是我這5年沒演戲，在這5年過程中，我做了很多的事情，但是也一直想要找到一個故事、找到一個劇本，是跟我那個時候的心境和感受可以融合在一起的角色，我一定要用自己120%的能力，然後全身心去完成這樣一個角色，對得起我自己、對得起導演對我這份信任，對得起所有等待的人，這是我最大的心願！」