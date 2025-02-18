娛樂

李元玲性感整車

李元玲化身車房妹，不少男粉絲都想攞車去保養。 李元玲化身車房妹，不少男粉絲都想攞車去保養。
李元玲化身車房妹，不少男粉絲都想攞車去保養。
馬來西亞「鋼琴女神」李元玲擁有32C豐滿上圍及弗爆身材，經常透過社交網派福利，日前她化身「車房妹」，身穿白色Bra Top，下身搭配迷彩短褲，大騷誘人湯碗胸及白滑長腿外，小蠻腰同樣搶眼球。她除了趷籮扮修車、拉着小狗上鏡外，又躺在跑車引擎蓋上，Pose多多，吸引男粉絲紛紛畀like！
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