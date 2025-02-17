衣錦還鄉Sell新劇 Lisa胸襲首映禮 「男友」愛相隨

韓團BLACK PINK泰籍成員Lisa衣錦還鄉，上周五情人節當天在家鄉泰國，穿上桃紅色戰衣「胸」降首映禮，其緋聞男友亦愛相隨，特地飛到當地陪她過情人節，又低調到場打氣！

Lisa參演的美劇《白蓮會3》（The White Lotus 3）今日上架，劇組早前拉隊到美國洛杉磯造勢，上周五再移師Lisa家鄉泰國舉行大型首映禮。今次是Lisa首度拍劇，她盛裝赴會，身穿桃紅色低胸晚裝乘坐快艇登場，氣派十足。當日氣溫高達30度，現場有200多名粉絲冒熱苦候多時，Lisa亮相綠地氈時興奮表示：「很榮幸可以回到家鄉舉行首映禮！」談及拍攝過程，她坦言跟所有演員相處融洽，十足大家庭，又以「火辣、Juicy及瘋狂」推介該劇，硬銷今季是目前為止最好看的一季。

晒大束玫瑰放閃 Lisa母親亦現身綠地氈，兩母女罕有在公開活動同框，而其緋聞富豪男友Frederic Arnault同樣愛相隨，特地飛抵當地陪Lisa過情人節，以及現身首映禮打氣。當晚Lisa換上另一襲黃色露肩短裙，晒腿參加慶功派對，又手捧大束玫瑰花風騷拍片放閃，疑晒緋聞男友所贈的情人節禮物。

此外，有份參演該劇的荷里活大隻佬男星阿諾舒華辛力加（Arnold Schwarzenegger）兒子柏德烈（Patrick Schwarzenegger），以及英國男星Jason Isaacs亦西裝骨骨出席首映。同劇演員對Lisa的演技讚不絕口，指她演戲自然、真實，感覺不像首次拍劇。