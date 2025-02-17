暢所欲玄：太歲當頭坐 無喜恐有禍

乙巳蛇年在立春日（今年2月3日22時11分）正式啟動。

不知坊間及媒體從那裏得來的資訊，說正月初一子時上蛇年頭炷香，又有節目會在凌晨零時玩倒數迎蛇年，更有新聞報道員走訪各醫院找尋第一個誕生的蛇B……請幫忙不要再把我們的春節文化搞亂，誤導了大眾。近年中華的春節文化受到外國人關注及尊重，聯合國也搞個慶春節晚會，為甚麼我們卻把中國文化搞得那麽混亂？

說到拜太歲，每年都要在立春後才開始進行，之前仍是還太歲。俗語有云：「太歲當頭坐 ，無喜恐有禍」，但犯太歲不是坊間形容到猛獸那麽凶！

太歲神本為道教的神明，簡稱為「太歲」、「歲神」，也就是年神，相傳每一年都有一位神明掌管當年的凡間事務，這位神便是太歲，太歲有六十位，每一位太歲都有姓名，順序值年，輪流掌管一年的福，即所謂六十花甲，因此人人都要對太歲非常敬畏。

踏入蛇年，屬蛇值太歲，屬虎刑破太歲，屬豬沖太歲，屬猴刑害太歲。人若犯了太歲，要避免當年的運程不太順利，需要「攝太歲」來化解，只需要在立春後的春節期間往廟宇拜祭作福，以求化解，新一年可望平安順利。

堪輿學者元海