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何雁詩街頭快閃義賣
歌手何雁詩與鄭俊弘的兒子患有罕見病「天使綜合症」，前日是國際天使綜合症日，他們特別製作了主題曲奇，到尖沙咀和銅鑼灣快閃售賣，傳達讓大家多關注罕見病的訊息。好友吳嘉禧及陳瀅等落區支持，他們一行人浩浩蕩蕩現身鬧區，引來不少途人圍觀，何雁詩在現場跟途人分享經歷，事後講笑自己的站立姿勢好像在表演朗誦。
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