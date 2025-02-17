娛樂

古天樂拉隊赴日謝票
影帝古天樂（古仔）主演的電影《九龍城寨之圍城》上月中開始於日本上映，錄得逾1億日圓 （約510萬港元）票房，為答謝觀眾，古仔、林峯、胡子彤及張文傑將於本月23日飛到日本，現身東京新宿的謝票場。
而剛過去的情人節，古仔與數百粉絲舉行聯歡派對，古媽媽亦有現身，林愷鈴則擔任表演嘉賓，場面熱鬧。
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