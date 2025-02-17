2月17日(一)
娛樂
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
02月17日 (一)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
古天樂拉隊赴日謝票
影帝古天樂（古仔）主演的電影《九龍城寨之圍城》上月中開始於日本上映，錄得逾1億日圓 （約510萬港元）票房，為答謝觀眾，古仔、林峯、胡子彤及張文傑將於本月23日飛到日本，現身東京新宿的謝票場。
而剛過去的情人節，古仔與數百粉絲舉行聯歡派對，古媽媽亦有現身，林愷鈴則擔任表演嘉賓，場面熱鬧。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/娛樂/odn-20250217-0217_00282_062/古天樂拉隊赴日謝票
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc