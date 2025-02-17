視具俊曄為兄長 Rain舞台上默哀：我的大嫂過世了！

台灣女星徐熙媛（大S）離世，娛圈一片愁雲慘霧，韓台兩大天王鄭智薰（Rain）及羅志祥近日不約而同在開騷期間悼念大S。Rain前晚在台灣高雄舉行演唱會，尾聲時突然嚴肅談及大S離世：「我親愛的具俊曄大哥、我的前輩，他是所有K-Pop藝人都很尊敬的一位。但很悲傷，我的大嫂（大S）過世了。」同時帶領全場默哀：「雖然我沒有見過她，但我作為晚輩來到這邊，在這邊為她默哀是最好的選擇，請大家一起默哀10秒鐘。」