視具俊曄為兄長 Rain舞台上默哀：我的大嫂過世了！
台灣女星徐熙媛（大S）離世，娛圈一片愁雲慘霧，韓台兩大天王鄭智薰（Rain）及羅志祥近日不約而同在開騷期間悼念大S。Rain前晚在台灣高雄舉行演唱會，尾聲時突然嚴肅談及大S離世：「我親愛的具俊曄大哥、我的前輩，他是所有K-Pop藝人都很尊敬的一位。但很悲傷，我的大嫂（大S）過世了。」同時帶領全場默哀：「雖然我沒有見過她，但我作為晚輩來到這邊，在這邊為她默哀是最好的選擇，請大家一起默哀10秒鐘。」
與此同時，舞王羅志祥日前在東京舉辦演唱會，曾與大S多次合作的他，唱到兩人主演劇集《轉角遇到愛》的主題曲《愛轉角》時眼泛淚光，不斷深呼吸又抬頭望向遠處，手放心口表情嚴肅地獻唱，沉重氣氛令現場歌迷鼻酸，明白他是在悼念大S。
汪小菲「變面」過節
反觀在大S死後即赴台上演雨中痛哭的前夫汪小菲，卻被指日前已留下一對子女在台，與現任老婆馬筱梅飛回北京，情人節當日更被發現在北京一間高級餐廳共進晚餐，有指當日汪小菲心情不錯，跟老婆十指緊扣離開餐廳，即引來網民怒轟，指他裝模作樣，10日前仍然痛苦大喊想念前妻，但現時已經與現任老婆開心過節。
本文連結 : https://orientaldaily.on.cc/content/娛樂/odn-20250217-0217_00282_061/視具俊曄為兄長-Rain舞台上默哀：我的大嫂過世了！
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：