獨家專訪：幫Ella諗定角色 任達華轉軚 想斟父女檔拍戲

影帝任達華自言與愛女任晴佳相處一直仿如朋友，父女倆無所不談。以往曾直言反對囡囡入行，然而近日他卻轉軚開綠燈，表示不介意父女檔拍戲，更已有構思為囡囡塑造適合角色。

任達華主演的溫情小品《紅豆》上映在即，戲中其扮演的潮州怒漢性格孤僻，不懂開放心扉與家人溝通，經常與「女兒」鄧麗欣吵大鑊，父女關係很僵！然而現實生活中，他與囡囡任晴佳（Ella）相處卻完全沒有問題，提起對方他更禁不住舉起拇指有讚冇彈。

他坦言囡囡從小到大都不用他擔心：「佢好懂事，時間運用同管理得好好，識得喺讀書同工作上作出平衡。我哋嘅相處就好似朋友咁，乜都攞出嚟傾。（完全冇鬥過交？）係！平日佢講乜，我『OK、 Yes』就得嘞，互相包容囉，我好幸運㗎嘞，都要歸功於太太（琦琦）教得好，犧牲好多幫我睇住頭家，所以我成日都話男人要錫老婆多啲。」

計劃開畫展 曾幾何時，任達華嚴禁Ella涉足片場，更不太贊成對方入行拍戲，近日他竟然改變想法，不諱言可考慮父女檔上陣，但先要靜待合適劇本。談到當初立場堅定，原來是用心良苦：「小朋友唔識分辨是非嘛，畀佢嚟到片場，見到咁多人喺度幫爸爸攞衫又遞水，誤以為所有嘢係應該就大件事嘞，我要佢搞清楚每個人都應該做番自己嘅嘢。佢依家大個咗，嚟探吓班、見識吓梗係冇問題啦。」

當大家認為Ella的人設屬斯文淑女的時候，原來卻大錯特錯！任達華「爆料」說：「其實Ella好古靈精怪㗎，性格又好開心，所以我覺得佢都啱拍時裝輕喜劇。佢廣東話講得麻麻哋，可以扮演喺外國回流嘅女生，如果有導演用得着嘅話，可以大家傾吓㗎。」

另外，近年迷上油畫創作的任達華，愛回憶起每次旅行的時光，再用特定的顏色去代表某個地方加以創作，畫出一幅幅心頭好：「以往幾十年顧住拍戲，係呢幾年先抽到時間出嚟做鍾意做嘅嘢，今年計劃緊舉行畫展或攝影展，同大家分享吓我想表達嘅事物。」