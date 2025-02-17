中娛星動：「蛇精男」浮誇嚇窒吳鎮宇 章子怡教戲一肚氣 趕人落台

內地演技真人騷《演員請就位3》播出後備受爭議，參賽者不論演技還是待人處事都相當不濟，令導師章子怡大動肝火，另一導師吳鎮宇更被參賽者的浮誇演技嚇窒，哭笑不得！

影后章子怡、惠英紅、名導陳凱歌及吳鎮宇為內地綜藝《演員請就位3》擔任導師，參賽者質素參差，於2021年參加節目《明日之子樂團季》出道的張嘉元，在節目中被要求演出「作為唱跳歌手要開發布會公開女友」，他卻自行修改內容，而且表現甩轆，導師即狂轟他「不真誠、改劇本」，他多次以「愛豆（偶像）」自居試圖解釋，但明顯是火上加油，要求嚴格的章子怡不禁發火：「你不要再輸出了，下去吧，不要在這裏做你的人設，你下去……」吳鎮宇同樣忟憎：「為甚麼會有人自稱是『愛豆』呢？」名導陳凱歌亦批評張嘉元：「把愛豆演成了一個小混混。」

參賽者反省認衰 子怡受訪時餘怒未消，並直言：「之前我去看過張藝興的話劇，跟易烊千璽也合作過，他們都是偶像轉型，現在他們都是非常專業的演員。」張嘉元事後亦察覺到自己的問題，在社交平台發長文致歉。

張嘉元的表現劣評如潮，另外兩位參賽者「蛇精男」劉梓晨及楊子的浮誇演技，同樣慘不忍睹，尤其劉梓晨飾演「九妖之王相柳」令人完全「出戲」，鎮宇更明顯被其演出嚇窒，面露趣怪表情，令人哭笑不得！至於楊子在節目中演「西門慶」，同樣崩壞，章子怡一臉無奈，相當冇癮。節目似搞笑劇多過演技真人騷，難怪不少網民都炮轟節目胡鬧。

另外，章子怡前夫、內地歌手汪峰前晚被拍得帶同女友睇演唱會，54歲的他身穿紅色閃片外套，雖然戴上口罩，但同樣搶眼，而其女友早前傳有喜，見她小腹微隆，未知是否幸福肥。