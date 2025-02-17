娛樂

黎寬怡出閣 由朝忙到晚

黎寬怡與男友拉埋天窗，可喜可賀！ 黎寬怡與男友拉埋天窗，可喜可賀！
黎寬怡與男友拉埋天窗，可喜可賀！
無綫藝人「貓仔」黎寬怡昨日與拍拖近9年的圈外男友舉行婚禮，一對新人跟足中式傳統，穿上中式裙褂進行出門入門儀式。他們隨後在西環聖堂舉行婚禮，新娘換上純白貼身婚紗，由爸爸帶領步入禮堂，宣讀誓詞時忍不住眼濕濕。婚禮後，他們舉行雞尾酒會，邀請超過300人參加，晚上則筵開19席宴請親朋好友。
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc
人人做記者