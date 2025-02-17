黎寬怡出閣 由朝忙到晚

無綫藝人「貓仔」黎寬怡昨日與拍拖近9年的圈外男友舉行婚禮，一對新人跟足中式傳統，穿上中式裙褂進行出門入門儀式。他們隨後在西環聖堂舉行婚禮，新娘換上純白貼身婚紗，由爸爸帶領步入禮堂，宣讀誓詞時忍不住眼濕濕。婚禮後，他們舉行雞尾酒會，邀請超過300人參加，晚上則筵開19席宴請親朋好友。