社交網取消關注 菊梓喬保錡鬧分手疑雲

男團ERROR成員保錡上月高調認愛菊梓喬，正式公開戀情，豈料僅半個月，菊梓喬卻被揭已在社交網取消追蹤男方，戀情疑似「見光死」，惹分手疑雲！

歌手菊梓喬（Hana）與保錡去年8月被爆撻着，甚至有指已發展至同居關係，而男方上月趁ERROR開騷，突然兩度以「女朋友」稱呼Hana，正式承認情侶關係。不過劇情峰迴路轉，Hana的社交網原來已秘密取消追蹤保錡，保錡則仍有追蹤女方，但日前情人節只貼出與粉絲合照，並發文：「Happy Valentine's Day！你是我生命中特別的存在。Thank you all of you！」隻字未提Hana，未知「保菊戀」是否陷入冷戰。

「惹火合照」累事？ 其實兩人拍拖以來波折重重，保錡曾傳「孔雀開屏」暗撻「體育女神」黃捷穎，Hana則曾出席陳百祥生日會，與賭王兒子何猷亨合唱，傳出撇保錡攀富二代。雙方感情似乎未受影響，Hana更頻頻以正印身份公開撐男友，愈愛愈高調，如今卻離奇「斷交」，消息一出即令網民揣測不斷！有網民估計他們「見光死」，亦有人重提保錡早前與陳百祥合照，辣着粉絲掀脫粉潮，最終要跪低道歉承認自己「開了一個不好笑的笑話」，有指當日正是Hana帶保錡到陳百祥家中拜年促成合照，疑是今次鬧情變的導火線。