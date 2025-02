社交網取消關注 菊梓喬保錡鬧分手疑雲

歌手菊梓喬(Hana)與保錡去年8月被爆撻着,甚至有指已發展至同居關係,而男方上月趁ERROR開騷,突然兩度以「女朋友」稱呼Hana,正式承認情侶關係。不過劇情峰迴路轉,Hana的社交網原來已秘密取消追蹤保錡,保錡則仍有追蹤女方,但日前情人節只貼出與粉絲合照,並發文:「Happy Valentine's Day!你是我生命中特別的存在。Thank you all of you!」隻字未提Hana,未知「保菊戀」是否陷入冷戰。