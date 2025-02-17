朱敏瀚陪「最愛的女人」過節 陳瀅冇拖拍呻慘 周嘉洛單身好自在

陳瀅、周嘉洛及朱敏瀚（朱仔）等齊為新劇《痞子無間道》亮相遊戲節目宣傳，三人中只有朱仔有緋聞女友陳曉華，而情人節當晚晒命謂穿梭兩位「愛人」之間；至於女神陳瀅就呻沒有情人，唯有搵狗陪食外賣。

由周嘉洛、朱敏瀚、陳瀅、王灝兒（JW）、何泳芍及韋家雄等主演的新劇《痞子無間道》正在熱播，前晚眾演員齊錄影綜藝節目《大師兄春日限定感謝祭》，嘉洛和朱仔為JW缺席大嘆可惜，唯有望能秉承她的尖叫聲。

提到剛過去的情人節，傳蜜運中的朱仔竟然並非相約陳曉華過節，透露先跟媽咪打邊爐，直指媽咪才是最愛的女人，之後就直闖傳出「HeHe情」的張振朗家食消夜，完全沒有理會振朗女友楊偲泳的感受，他開心謂：「一齊睇重播劇《反黑路人甲》，個點擊好高，仲影相做埋宣傳。（做咗振朗同佢女友嘅電燈膽？）佢無任歡迎，其實情人節係商業化嘅節日啫。」

沒有拖拍的嘉洛大表認同，自言不會在情人節消費：「我直頭冇女朋友，係斬腳趾避沙蟲。（羨慕人哋一雙一對？）唔會！係佢哋羨慕我，我逍遙自在、無牽無掛，好開心。」朱仔讚嘉洛睇得通透，自稱也是無牽無掛之人。

唔記得帶底褲換 至於陳瀅就最坦白認冇拍拖很慘，唯有將時間及精神全投放在劇集宣傳上，她說：「做到好夜，助手順手打包食物畀我帶返屋企，我唔想情人節食打包，但返到屋企真係好攰，抱住3隻狗食晒4個包，好慘！但係食完都好肚餓，諗過上網叫外賣，因為情人節多優惠，我可以一人食個二人餐。」問到可有收到追求者約會？她謂沒有，不過仍有花收，是粉絲在劇集宣傳時趁機送上。至於亮相獎門人節目，她說有多次經驗，可惜太懵忘了帶內衣褲替換，因玩遊戲一向不錫身，所以預計會濕身及滿臉奶油。