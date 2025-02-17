歌手李幸倪（Gin Lee）昨日穿上黑白靚裙配帽子，悉心打扮一早到場，她指晚上有工作而未能出席婚宴，已向一對新人送上賀禮，她說：「準備咗最實際嘅禮物畀一對新人。」跟男友拍拖超過7年的她，被問是否參加婚禮順道偷師，蛇年跟男友拉埋天窗？向來玩得的她即皺晒眉扮嬲豬，然後報以微笑並步入教堂，開心觀禮。