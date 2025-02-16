影展起舞 衝「奧」有信心 添麥菲查洛美抵冷即場剝

新世代男神添麥菲查洛美（Timothée Chalamet）於情人節現身《柏林電影節》，為了替主演的電影造勢，他行紅地氈時興奮起舞除衫，更在零度氣溫下僅穿背心露麒麟臂，真係睇見都凍！

於德國柏林舉行的影壇盛事《第75屆柏林電影節》繼續舉行，添麥菲現身宣傳其主演的傳奇歌手卜戴倫（Bob Dylan）傳記新片《搖滾詩人：未知的傳奇》（A Complete Unknown）。他穿上黃黑相間的「蜜蜂裝」現身記者會，與現場粉絲交流，大受歡迎，更有粉絲向他送上肖像畫。

其後的首映禮上，添麥菲換上全粉紅色的連帽衞衣外套、背心、長褲及球鞋，High爆行紅地氈。除了繼續親民與粉絲互動，簽名合照，他又興奮地施展舞步，邊行邊脫去外套大擺風騷甫士，並露出麒麟臂，完全無懼當地零度低溫，又手指指向群眾，心情大靚。期間他收到粉絲送上的玫瑰花，反轉節日傳統。

女友Kylie摸臉打氣 添麥菲在接受傳媒訪問時，被問到該片入圍奧斯卡的感受，他說：「感覺很光明。」而首映後，觀眾反應熱烈，不斷鼓掌讚好，他開心之餘又有點尷尬，要拖實身旁的真人騷女友Kylie Jenner，Kylie即摸男友臉龐打氣。

另一邊廂，攝影師Peter Hujar傳記片《Peter Hujar's Day》亦在電影節舉行首映禮，英國男星「Q」Ben Whishaw與英國女星莉碧嘉荷爾（Rebecca Hall）盛裝出席。而內地女星姚晨監製的新作《生息之地》同樣舉行首映禮，她率領電影團隊一起亮相紅地氈。