藝人方力申（小方）在情人節公布與圈外女友葉萱（Maple）已結婚，獲不少圈中人送祝福。小方受訪時表示很愛對方所以結婚，澄清不是雙喜臨門，暫未決定會否擺酒，即使擺酒亦不會在香港辦。小方當日求婚後即場結婚，分別穿上粉紅及黑色禮服與Maple影婚紗照，其中一張相深情吻向女方額頭，甜蜜滿瀉。