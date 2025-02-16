內地「甜寵女神」趙露思去年底因憂鬱症復發被迫全面停工，直至農曆新年前才現身活動，逐步復工。前日有內地傳媒晒出她在攝影棚工作的畫面，她身穿粉紅色裙，與工作人員有講有笑，雖然有些疲態，但整體狀態不錯。不少粉絲表示期待趙露思盡快調整好身體，早日進組拍劇，又讚她能短時間內重投工作，十分敬業。