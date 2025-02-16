兩度邀鳳小岳拍MV 江海迦情傾型男 未婚夫宣示主權

「環球一姐」江海迦（AGA）和未婚夫鄭子邦訂婚逾兩年，但正式婚期遲遲未有公布，反而心急推出新歌，令粉絲擔心她戀情有變，不過一張「放閃」相，力證兩人依然甜蜜，「鄭太」之位依然穩如泰山。

江海迦（AGA）於情人節推出全新概念大碟《Writer's Block》第四首單曲《Gas Station Diner》，已是未婚妻身份的她，無懼另一半呷醋，邀請台灣演員鳳小岳擔任MV男主角，兩人不乏身體接觸的戲份，加上深情對望，畫面充滿情意。

這是繼之前推出的《沒有咖啡的喫茶店》MV後，第二度邀鳳小岳合作，AGA直認很欣賞這位型男謂：「好鍾意佢喺台劇《華燈初上》嘅演出，佢浪漫又神秘嘅氣質魅力，好配合我個MV嘅夢幻風格，所以佢係MV男主角不二人選，我哋喺休息時交流音樂，過程好愉快，期望將來可以與佢有音樂上嘅合作。」

鄭子邦激罕合照 新MV頗具電影感，AGA依舊飾演《Writer's Block》中的「203室住客」，在油站餐廳邂逅住「520室」的鳳小岳後，兩人展開一段幻想之旅。由於香港沒有真正的油站餐廳，MV在馬鞍山的油站取景，再借用荃灣南豐紗廠中，具50年代美式裝潢的素食快餐店拍攝，之後作後期製作，Jukebox點唱機更為男女主角打造出跨越年代的夢幻場景。

AGA在MV中和鳳小岳配成一對，但現實生活中，與未婚夫鄭子邦卻是情比金堅，上月37歲生日的她舉行生日會，鄭子邦激罕出現在大合照中，且擔任「AGA背後的男人」，面露比壽星女更燦爛的笑容。