姊妹合體放笑彈 祖兒包場撐阿Sa 被勸睇中醫

藝人容祖兒近日在內地完成綜藝節目的拍攝後，翌日即自掏腰包為好姊妹蔡卓妍主演的新片包場，認真唔話得，難怪獲封最佳偶像兼好友。

容祖兒跟蔡卓妍（阿Sa）向來老友鬼鬼，阿Sa主演的賀歲片《祥賭必贏》最近上映，早前已抽空現身首映為好姊妹撐場的祖兒，近日在湖南長沙拍完綜藝節目《聲生不息．大灣區季》後隨即返港，包場請粉絲到戲院睇戲，好友鄭希怡亦帶同女兒做座上客，相當夠義氣。

當日，祖兒孖住阿Sa現身戲院謝票，落力宣傳。兩人在現場一唱一和，化學反應十足。期間，阿Sa指祖兒瘦了不少，祖兒坦言：「我真係好攰。」阿Sa即叫對方：「睇中醫啦你！」氹得祖兒笑不停口。因為祖兒曾在《聲生不息．大灣區季》節目中，將薛凱琪用普通話講述的「中醫」聽錯為「綜藝」而鬧出笑話，想不到阿Sa也有留意這個笑料。此外，祖兒請現場觀眾發表觀後感時，有觀眾向她發表愛的宣言：「我愛你呀！」祖兒即笑言：「依家唔係示愛大會呀！」引來笑聲不斷。

雙方粉絲互相支持 除了祖兒跟阿Sa是好姊妹之外，原來雙方的粉絲亦關係甚佳，阿Sa的歌迷會在社交網出Po感謝祖兒包場，祖兒的歌迷會亦有發文表示：「咁好嘅偶像邊度搵呀？無論做偶像定係做朋友都100分，自掏荷包包場請自己人一齊睇SaSa套電影，同Fans一齊入場支持老友，簡直係愛屋及烏。」並呼籲大家要支持阿Sa的新片。