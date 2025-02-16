娛圈單打：結婚快舊愛一步 世事係意想不到

正當鄧麗欣風騷表示，不排除跟台灣男友閃婚之際，估唔到舊愛方力申竟然快佢一步，喺情人節當日晒出求婚照，宣布跟拍拖兩年幾嘅圈外女友Maple已經拉埋天窗，可喜可賀！連結婚都鬥快，呢對舊情人唔知算唔算另類「心有靈犀」呢？

咁當然，小方都成44歲，早屆適婚年齡，成家立室正是時候。Maple比佢細14歲，又嫩口又靚女，快快脆脆「私有化」，以免夜長夢多，誠為好事。有指小方舊年喺佛山開演唱會，Maple除咗不避嫌親身捧場外，仲戴上面罩踏上台板為小方伴舞，十分煙韌。

話時話，Maple年紀雖然細過小方一截，但經歷一啲都唔簡單。佢年前參與紀錄片拍攝，道出被南韓攝理教教主性侵經歷，其後更勇敢出庭作證，終於成功令淫魔教主入罪。當時小方揚言全力支持女友，仲話會陪同女友到南韓出庭，情比金堅。

之但係，小方過往「個底」實在太花，口痕友並不睇好，甚至睇死呢對戀人好快玩完。家陣小方用行動證明，佢同Maple絕對係真愛，叫口痕友大跌眼鏡。事實上，兩人自從一齊後，小方事業發展順遂，主持奧運獲讚表現出色；替游泳小將出頭，成功爭取泳總改制，更令外界刮目相看，可見Maple十分旺夫。

好啦，小方忽然爬頭搶先結婚，唔知Stephy會唔會拍大腿暗叫失算，應該快一步完成人生大事呢？哈，講笑啫。正所謂，「舊情人是個最好、偏錯失的結局」，大家分手後各自安好，搵到歸宿，點講都係人間美事。大家都睇到，Stephy好樂意為小方送上祝福！