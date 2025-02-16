AL孖姜濤開騷淪陪襯 「神徒」不滿開火

姜濤早前以品牌慈善大使身份，一連3日現身快餐連鎖店的周年晚宴，每晚夥拍不同的成員包括Jer、Edan和AL擔任表演嘉賓。頭兩晚的演出都相安無事，但姜濤與AL同場即掀起粉絲罵戰，「神徒」不滿偶像成為姜濤的陪襯，在主理的MMA群組內不斷留言數臭快餐店，就連Edan都慘遭牽連！有「神徒」在群組內嘲諷Edan欠缺能力於亞博開3場個人騷：「一場都抆水啦！真係要啲Fans叫埋姨媽姑姐一齊嚟先得啦！」不過，有其他成員的粉絲提及日前AL與Jeremy於亞博開騷，現場有很多吉位，叫座力惹爭議，反擊「神徒」叫AL顧掂自己先。