柏林電影節揭幕 泰迪奪終身成就獎 致詞諷暴政

國際影壇盛事《第75屆柏林電影節》前日開幕，64歲英國女星泰迪史雲頓（Tilda Swinton）獲頒終身成就獎，致詞時批判世上暴政。而評審之一的內地女星范冰冰穿旗袍出席開幕禮，獲讚「東方美神」！

電影節前日在德國柏林舉行開幕禮，德國電影《Das Licht》成為開幕電影，英國女星泰迪史雲頓（Tilda Swinton）以黑色連身裙亮相紅地氈，貫徹型格路線；德國名模Toni Garrn則穿上低胸連身裙，擺出風騷甫士，大晒弗爆身材。

泰迪獲電影《教宗選戰》（Conclave）的德國導演Edward Berger頒發榮譽金熊獎，表揚她多年來在影壇的成就。泰迪致詞長達15分鐘，充滿政治批判色彩，她首先大讚電影節好比無國界的獨立國家，不會排斥、檢控或遣返移民，之後又表示：「由國家發動、國際認可嘅大規模屠殺現正發生，令恐懼籠罩喺多於世上一個地方。」雖然她未有點名任何國家，但明顯劍指以色列與巴勒斯坦戰爭。

范冰冰雪中封神 另外，獲邀成為主競賽單元評審成員的范冰冰，壓軸踏上紅地氈，雖然當地氣溫只有零下2度，還大雪紛飛，但她落車後即脫掉身上的毛毛大衣，穿白色刺繡拖地旗袍上陣露出左肩，大晒鎖骨線條，古典與高貴氣息滿瀉。冰冰獲現場群眾以尖叫聲熱烈歡迎，影迷與攝影師都爭相大叫她的名字，她全程表現親民，走近影迷簽名及合照，冒寒與他們互動數分鐘，其後再接受外國媒體訪問。網民大讚冰冰狀態大勇，可謂「東方美神」，又讚大會對她的待遇不俗，壓軸加上清場，全程跟拍7分鐘，絕對是國際巨星排面！

冰冰在記者會上透露與電影節的緣分始於2007年，兩年前又曾挾作品《綠夜》參展，今次是首次擔任評審，又驚又喜，認為是很好的學習機會，期待看到出色、有意義的作品。另一內地女星姚晨則以製片人身份代表電影《生息之地》和《鄉村搖滾少女2》現身，以白色套裝上陣的她盡顯端莊。