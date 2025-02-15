袁偉豪趕工起貨 囝囝冇面畀

藝人袁偉豪與太太張寶兒向來是廿四孝父母，近日他們為兒子袁咕碌動手組裝鞦韆，寶兒分享片段，自稱是「袁家施工隊」，雖然袁偉豪吐槽：「呢個媽媽又唔知買咗啲咩返嚟。」但手中動作沒有停下來，最後兩人終於完成，不過袁咕碌驗貨時卻相當抗拒，掙扎着要落地，令寶兒相當無奈。