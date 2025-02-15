2月15日(六)
娛樂
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
02月15日 (六)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
王家晴福岡「萬」步覓食
女團COLLAR成員王家晴（Candy）活潑好動，趁有幾日假期飛到日本福岡遊玩，她在當地享受慢活，又在社交平台寫道：「每日福岡『萬』步成功挑戰，冇搭過車，日日都行去目的地，Where's next？」Candy行到邊吃到邊，又在社交網貼出大啖食菜的大頭照，網民都讚她超級可愛。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/娛樂/odn-20250215-0215_00282_062/王家晴福岡「萬」步覓食
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc