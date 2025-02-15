娛樂

王家晴福岡「萬」步覓食
女團COLLAR成員王家晴（Candy）活潑好動，趁有幾日假期飛到日本福岡遊玩，她在當地享受慢活，又在社交平台寫道：「每日福岡『萬』步成功挑戰，冇搭過車，日日都行去目的地，Where's next？」Candy行到邊吃到邊，又在社交網貼出大啖食菜的大頭照，網民都讚她超級可愛。
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