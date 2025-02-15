周潤發新片開畫即登頂 高海寧周秀娜 跑場搶票房

影帝周潤發夥拍內地演員王寶強及劉昊然主演的內地賀歲片《唐探1900》由年初一上映至今，票房超過30億元人民幣（約32億港元），《唐》片昨日在港上映，成為新片票房冠軍，可喜可賀。而另一內地賀歲片《蛟龍行動》之前票房不振，製片方早前曾多次表示絕不會撤檔，昨日此片上映17天、累計票房3.78億元人民幣（約4.04億港元），官方發聲明宣布撤檔，之後會製作特別版擇日再上。觀眾對撤檔看法各異，有影迷表示惋惜，亦有人期待看到更好的版本。

至於香港賀歲片方面，高海寧及周秀娜日前繼續各自為主演電影跑戲院，周秀娜為《臨時決鬥》宣傳兼謝票，跟張文傑及導演麥啟光等玩自拍。在剛過去的農曆新年，她為了營造喜慶氣氛，為愛貓穿上中式服裝，可惜貓咪唔多高興，拍照時樣子一臉嫌棄，相當趣怪。

打牌有斬獲 而高海寧則做代表邀請一班長者中心的老友記欣賞其作品《麻雀女王追男仔》，期間她被問到是否懂得打麻雀，她說：「今年新年我去咗馬國明屋企，同佢老婆打麻雀，我食咗13么呀！」全場即時戥她開心，拍爛手掌。