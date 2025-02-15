聯乘宣美鬥扭籮 AL拼盤騷大把吉位 叫座力惹質疑

男團MIRROR成員Anson Lo和Jeremy跟韓國天后宣美聯乘開騷，惟前晚頭場演出卻驚爆盡是吉位。Anson Lo相信粉絲對他的支持並非單一反映於入座率上，但網民都替他稍後舉行的個唱銷情擔心。

Anson Lo（AL）及Jeremy聯乘韓國天后宣美，分別於前晚及明晚在亞博舉行音樂會，前晚頭場入座率欠佳，網上流出大批場內相，驚見大量吉位，有網民留言猜測AL稍後舉行的個人騷會否出現同樣情況。問到一向有叫座力的AL可有受到打擊？他表示不會失望：「知道Fans會用唔同嘅方式嚟支持我哋，入座率唔係唯一。」他指入座率欠佳有很多因素，今次屬「拼盤騷」或令人帶有偏見，他仍然希望打破舊有觀念，努力嘗試新演出。他又稱一向不會理會銷情，所以不會去了解尾場的售票情況，與Jeremy同聲表示會繼續付出200分的努力做好演出。

雖然銷情欠佳，但AL和Jeremy演出十分落力，AL冧叫粉絲做「神徒BB豬」，之後與Jeremy一同落台跟粉絲握手炒熱氣氛，而宣美不停扭腰、趷籮及烏身拋胸，又主動攬實兩子，火辣互動惹來全場尖叫。

被Jeremy爆壓力大 宣美表示能夠跟兩位香港頂流歌手合作感開心，感覺演出很有意義，大讚兩位拍檔很溫暖，既有人氣又謙虛。兩子就自認是宣美粉絲，AL即場模仿偶像扭籮的招牌動作以作證明，十分搞笑。AL自爆今次演出也有甩漏，對嚴重爆汗感到不滿意，直言有想過割汗腺，Jeremy更爆料指AL為準備演唱會壓力極大，曾因忍不住口吃了一包薯片而爆喊。